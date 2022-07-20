Детскую площадку установили на футбольном поле на востоке Москвы

На востоке Москвы детскую площадку установили на футбольном поле. Кадры прислали жители района Вешняки.

Малыши вынуждены делить одну площадку со спортсменами. Как оказалось, это территория местной школы. Замдиректора учебного заведения пояснил, что на территории идут работы по благоустройству. После их завершения детская площадка обретет новое место. Дополнительно будут обустроены площадки для игры в бадминтон и городки. Работы планируют завершить к началу учебного года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.