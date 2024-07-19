Строительство станции метро "Рублево-Архангельское" стартовало в Москве

На северо-западе Москвы началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское". Новая платформа находится на одноименной линии. Ее длина составляет более 18 километров. Она улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей.

Один человек пострадал во время пожара в подмосковном Талдоме, где горит цех с автомаслами. Мужчину с ожогами госпитализировали. Возгорание локализовали на площали больше четыре тысяч квадратных метров. Кровля складской части здания обрушилась на площади 2 000 квадратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.