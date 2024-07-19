Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 21:00

Город

Строительство станции метро "Рублево-Архангельское" стартовало в Москве

Строительство станции метро "Рублево-Архангельское" стартовало в Москве

Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"

Москвичи написали заявление в полицию на сломавшего два шлагбаума мужчину

Около 100 деревьев и кустарников высадят на Кадашевской набережной

Собянин: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"

Цирковые артисты выступают на фестивале "Театральный бульвар"

Новости часа: Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Прием заявок на московские предпринимательские конкурсы будет идти до 1 августа

"Мой район. Новости": около 70 тыс операций по лечению катаракты проведут в Москве

На северо-западе Москвы началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское". Новая платформа находится на одноименной линии. Ее длина составляет более 18 километров. Она улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей.

Один человек пострадал во время пожара в подмосковном Талдоме, где горит цех с автомаслами. Мужчину с ожогами госпитализировали. Возгорание локализовали на площали больше четыре тысяч квадратных метров. Кровля складской части здания обрушилась на площади 2 000 квадратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортметровидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика