Инновационный промышленный технопарк построят в ЮВАО

На юго-востоке Москвы построят инновационный промышленный технопарк, который раскинется на площади порядка 13 тысяч квадратных метров. Там заработают предприятия легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности.

Для строительства объекта земельный участок в районе Люблино передадут в долгосрочную аренду. Так, столица получит новые производства, современную инфраструктуру и рабочие места, а застройщик – землю без торгов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.