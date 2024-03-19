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19 марта, 07:15

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Инновационный промышленный технопарк построят в ЮВАО

Инновационный промышленный технопарк построят в ЮВАО

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На юго-востоке Москвы построят инновационный промышленный технопарк, который раскинется на площади порядка 13 тысяч квадратных метров. Там заработают предприятия легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности.

Для строительства объекта земельный участок в районе Люблино передадут в долгосрочную аренду. Так, столица получит новые производства, современную инфраструктуру и рабочие места, а застройщик – землю без торгов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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