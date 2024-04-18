Движение на внешней стороне МКАД перекроют в ночь на 19 апреля

В ночь на пятницу, 19 апреля, на внешней стороне МКАД перекроют движение. Как сообщает столичный Дептранс, ограничения будут действовать с 22:00 до 02:00.

В ведомстве уточнили, что речь идет об участке кольца от Минского до Новорязанского шоссе. Также ограничения коснутся участков Новорязанского шоссе, Волгоградского проспекта от МКАД до ТТК и проектируемого проезда № 3502.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.