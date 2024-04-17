17 апреля, 23:15Новости
Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"
В "Большом Сити" строится около 40 километров различных объектов улично-дорожной сети и десятки инженерных сооружений. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Один из таких объектов – связка между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом (ТТК) с возможностью заезда в комплекс зданий Сбера. Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.