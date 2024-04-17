Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

В "Большом Сити" строится около 40 километров различных объектов улично-дорожной сети и десятки инженерных сооружений. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Один из таких объектов – связка между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом (ТТК) с возможностью заезда в комплекс зданий Сбера. Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.