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17 апреля, 23:15

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Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

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Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

В "Большом Сити" строится около 40 километров различных объектов улично-дорожной сети и десятки инженерных сооружений. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Один из таких объектов – связка между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом (ТТК) с возможностью заезда в комплекс зданий Сбера. Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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