Столичные коммунальщики промоют после зимы около двух тыс мостов

В столичном регионе началась масштабная уборка. План работ на ближайшие дни включает промывку около двух тысяч мостов, переходов, тоннелей, памятников и набережных. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дорожную инфраструктуру, в том числе дорожные знаки, указатели, экраны шумоизоляции московские коммунальщики очистят щелочными средствами, а мелкие детали – с помощью нейтральных растворов.

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