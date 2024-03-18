18 марта, 13:45Город
Столичные коммунальщики промоют после зимы около двух тыс мостов
В столичном регионе началась масштабная уборка. План работ на ближайшие дни включает промывку около двух тысяч мостов, переходов, тоннелей, памятников и набережных. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Дорожную инфраструктуру, в том числе дорожные знаки, указатели, экраны шумоизоляции московские коммунальщики очистят щелочными средствами, а мелкие детали – с помощью нейтральных растворов.
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