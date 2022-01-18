Москвичам рассказали об уборке снега в столице

Коммунальные службы Москвы вывели на улицы все силы. Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Там, где ее невозможно использовать, снег убирают вручную.

Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам. Пока не сгустились сумерки от снега и наледи очищали крыши и выступающие элементы фасадов зданий.

В то же время снегопад сильно повлиял и на городской трафик. В Дептрансе предупредили, что после окончания рабочего дня на дорогах возможны заторы в 8 баллов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.