Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада в круглосуточном режиме.

Заммэра столицы Петр Бирюков заявил, что сильный снегопад, который начался 16 января, завершится во второй половине дня 18 января. При этом за полтора дня сугробы местами увеличились до 14 сантиметров.

В уборке снега задействованы более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники. Коммунальщики очищают от снега главные транспортные магистрали, чтобы обеспечить свободный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.