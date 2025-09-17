В московских парках начались работы по консервации бассейнов на зиму

В московских парках начались работы по консервации городских бассейнов на зиму. В этом сезоне они работали дольше обычного из-за сухого и теплого сентября.

Водные локации были открыты на парковых территориях. Несмотря на прохладное и дождливое лето, их посетили за сезон 174 тысячи человек. Самыми популярными стали бассейны на Ходынском поле и в ландшафтном парке "Митино".

