Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 23:45

Город

В московских парках начались работы по консервации бассейнов на зиму

В московских парках начались работы по консервации бассейнов на зиму

Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября

В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро

Столичный суд вынес приговор 6 фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

"Московский патруль": задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики

"Московский патруль": мошенники осуждены за торговлю фальшивой продукцией на маркетплейсе

"Московский патруль": суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

"Московский патруль": инспекторы провели рейд в отношении таксистов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 сентября

В московских парках начались работы по консервации городских бассейнов на зиму. В этом сезоне они работали дольше обычного из-за сухого и теплого сентября.

Водные локации были открыты на парковых территориях. Несмотря на прохладное и дождливое лето, их посетили за сезон 174 тысячи человек. Самыми популярными стали бассейны на Ходынском поле и в ландшафтном парке "Митино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика