Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 22:15

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Благоустройство Нагатинской набережной почти завершено

Благоустройство Нагатинской набережной почти завершено

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Благоустройство Нагатинской набережной почти завершено. Ширина тротуара увеличена в 2 раза за счет сужения проезжей части. На всем протяжении сделана велополоса и построены дополнительные пешеходные переходы. В некоторых местах осталось только нанести дорожную разметку и поставить лавочки.

Дорожную разметку в Москве обновили на 17 тысячах пешеходных переходах. Работы выполнили на 70%, сообщили в комплексе городского хозяйства. В общей сложности, за год планируют нанести 26 тысяч зебр.

Началась реставрация часов Театра кукол Сергея Образцова. Музыкальный механизм с 12-ю домиками появился на здании в 1970 году – одновременно с открытием самого театра. За 50 лет часы несколько раз ремонтировали, но теперь пришло время для более масштабных работ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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