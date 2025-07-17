Благоустройство Нагатинской набережной почти завершено. Ширина тротуара увеличена в 2 раза за счет сужения проезжей части. На всем протяжении сделана велополоса и построены дополнительные пешеходные переходы. В некоторых местах осталось только нанести дорожную разметку и поставить лавочки.

Дорожную разметку в Москве обновили на 17 тысячах пешеходных переходах. Работы выполнили на 70%, сообщили в комплексе городского хозяйства. В общей сложности, за год планируют нанести 26 тысяч зебр.

Началась реставрация часов Театра кукол Сергея Образцова. Музыкальный механизм с 12-ю домиками появился на здании в 1970 году – одновременно с открытием самого театра. За 50 лет часы несколько раз ремонтировали, но теперь пришло время для более масштабных работ.

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