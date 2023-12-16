Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 15:15

Город

Тематическая ель Мосгорнаследия появилась на площади у выхода из станции "Третьяковская"

Тематическая ель Мосгорнаследия появилась на площади у выхода из станции "Третьяковская"

Историю Москвы впервые представили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Путешествие в Рождество"

Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия аномального снегопада

Новые выделенные полосы появились на юге Москвы

Новые зарядные станции для электромобилей появятся в столице

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Тематическая ель Мосгорнаследия появилась на площади у выхода из станции метро "Третьяковская". Ее украсили изображениями архитектурных памятников Москвы, которые в разные годы становились лауреатами конкурса Правительства Москвы "Московская реставрация".

По специальным QR-кодам можно перейти на портал "Узнай Москву" и познакомиться с историей этих памятников, а также узнать о проведенных на них реставрационных работах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика