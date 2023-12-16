Тематическая ель Мосгорнаследия появилась на площади у выхода из станции "Третьяковская"

Тематическая ель Мосгорнаследия появилась на площади у выхода из станции метро "Третьяковская". Ее украсили изображениями архитектурных памятников Москвы, которые в разные годы становились лауреатами конкурса Правительства Москвы "Московская реставрация".

По специальным QR-кодам можно перейти на портал "Узнай Москву" и познакомиться с историей этих памятников, а также узнать о проведенных на них реставрационных работах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.