Выставка-пристройство "Подари семью коту" пройдет в Москве

18 марта в малом зале центра дизайна Artplay состоится выставка-пристройство "Подари семью коту". Мероприятие организовано благотворительным фондом помощи бездомным животным. Гости смогут познакомиться с 30 подопечными фонда, каждый из которых прошел ветеринарный осмотр и вакцинацию.

На выставке посетителям не только помогут выбрать питомца, но и расскажут, как правильно ухаживать за новым другом, а также окажут консультации по первой помощи животным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.