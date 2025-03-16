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16 марта, 10:00

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Выставка-пристройство "Подари семью коту" пройдет в Москве

Выставка-пристройство "Подари семью коту" пройдет в Москве

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18 марта в малом зале центра дизайна Artplay состоится выставка-пристройство "Подари семью коту". Мероприятие организовано благотворительным фондом помощи бездомным животным. Гости смогут познакомиться с 30 подопечными фонда, каждый из которых прошел ветеринарный осмотр и вакцинацию.

На выставке посетителям не только помогут выбрать питомца, но и расскажут, как правильно ухаживать за новым другом, а также окажут консультации по первой помощи животным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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