Организаторы "Московской Масленицы" подготовили насыщенную программу на заключительные дни

В финальные дни фестиваля "Московская Масленица" для горожан запланировали множество праздничных мероприятий. Так, в музее-заповеднике "Коломенское" пройдут традиционные гуляния под народную музыку и угощение блинами.

А в Камергерском переулке весь день 16 и 17 марта можно будет наблюдать выступления артистов, а также участвовать в мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.