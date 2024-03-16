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Новости

16 марта, 12:30

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Организаторы "Московской Масленицы" подготовили насыщенную программу на заключительные дни

Организаторы "Московской Масленицы" подготовили насыщенную программу на заключительные дни

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Масленичные гуляния в Москве проходят на 29 фестивальных площадках

В финальные дни фестиваля "Московская Масленица" для горожан запланировали множество праздничных мероприятий. Так, в музее-заповеднике "Коломенское" пройдут традиционные гуляния под народную музыку и угощение блинами.

А в Камергерском переулке весь день 16 и 17 марта можно будет наблюдать выступления артистов, а также участвовать в мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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