"Актуальный репортаж": как реставрировали резиденцию императрицы Екатерины II в Царицыне

Музей-заповедник "Царицыно" является одной из точек притяжения москвичей и гостей столицы. В бывшей резиденции императрицы Екатерины II проводят классические концерты, тематические выставки и исторические экскурсии.

Как отметили эксперты, реконструкция этого дворцово-паркового ансамбля началась с 1984 года и завершилась в 2008 году. Теперь в хранилищах музея-заповедника существуют более 60 тысяч экспонатов. Подробнее о том, как резиденция императрицы превратилась в руины и пережила второе рождение, – в эфире телеканала Москва 24.