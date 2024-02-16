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16 февраля, 11:45

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"Актуальный репортаж": как реставрировали резиденцию императрицы Екатерины II в Царицыне

"Актуальный репортаж": как реставрировали резиденцию императрицы Екатерины II в Царицыне

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Музей-заповедник "Царицыно" является одной из точек притяжения москвичей и гостей столицы. В бывшей резиденции императрицы Екатерины II проводят классические концерты, тематические выставки и исторические экскурсии.

Как отметили эксперты, реконструкция этого дворцово-паркового ансамбля началась с 1984 года и завершилась в 2008 году. Теперь в хранилищах музея-заповедника существуют более 60 тысяч экспонатов. Подробнее о том, как резиденция императрицы превратилась в руины и пережила второе рождение, – в эфире телеканала Москва 24.

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