Столичный сервис предлагает предприятиям технологии на основе нейросетей

Сервис "Банк технологий" помогает московским предприятиям оптимизировать производство и найти нестандартные решения. В нем пользователи в короткие сроки могут подобрать необходимые инструменты на основе искусственного интеллекта.

Так, благодаря внедрению системы автоматизированного планирования компания, выпускающая кабельную продукцию, увеличила производительность на 15%. А одна из старейших кондитерских фабрик страны использует нейросеть для создания новых вкусовых комбинаций.

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