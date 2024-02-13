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13 февраля, 08:45

Технологии

Столичный сервис предлагает предприятиям технологии на основе нейросетей

Столичный сервис предлагает предприятиям технологии на основе нейросетей

В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

"Техно": в РФ вырос спрос на российские сервисы для видеоконференций

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Новости часа: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

"Техно": популярные российские приложения для видеоконференций

Сервис "Банк технологий" помогает московским предприятиям оптимизировать производство и найти нестандартные решения. В нем пользователи в короткие сроки могут подобрать необходимые инструменты на основе искусственного интеллекта.

Так, благодаря внедрению системы автоматизированного планирования компания, выпускающая кабельную продукцию, увеличила производительность на 15%. А одна из старейших кондитерских фабрик страны использует нейросеть для создания новых вкусовых комбинаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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