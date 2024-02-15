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15 февраля, 08:30

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Почти 100 домов строят и проектируют по программе реновации в ВАО Москвы

Почти 100 домов строят и проектируют по программе реновации в ВАО Москвы

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На востоке Москвы появятся 95 жилых домов по программе реновации. В них расположены порядка 28 тысяч квартир.

Как уточнили власти, в данный момент идет строительство 53 объектов, еще 42 дома – на стадии проектирования. В мэрии также отметили, что с момента запуска программы в округе демонтировали 42 дома.

Специалисты применили технологию умного сноса. В этом случае специалисты делают упор на экологичность процесса, когда идет максимальная переработка и повторное использование отходов.

Всего же по программе реновации в Восточном округе в новые квартиры переехали более семи тысяч москвичей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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