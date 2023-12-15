Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

С вечера 14 декабря в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. Уже есть все предпосылки для того, чтобы был побит рекорд 60-летней давности.

Коммунальщики круглосуточно работают в усиленном режиме. Кроме того, как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы уделяют особое внимание подаче тепла в дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.