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15 декабря, 18:15

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Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

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Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

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С вечера 14 декабря в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. Уже есть все предпосылки для того, чтобы был побит рекорд 60-летней давности.

Коммунальщики круглосуточно работают в усиленном режиме. Кроме того, как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы уделяют особое внимание подаче тепла в дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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