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15 декабря, 15:45

Общество

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 16 декабря

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 16 декабря

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе в субботу, 16 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также небольшой снег. Температура днем составит -7 градусов. В воскресенье, 17 декабря, столбики термометров покажут 2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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