Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Проект планировки части промзоны Алабушево утвердили в столице. Это крупнейшая площадка особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В общей сложности в Зеленограде реорганизуют более десяти гектаров между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Там построят производственные и общественно-деловые объекты. Это позволит создать порядка двух тысяч рабочих мест.

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