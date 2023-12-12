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Новости

12 декабря, 14:45

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Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

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Проект планировки части промзоны Алабушево утвердили в столице. Это крупнейшая площадка особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В общей сложности в Зеленограде реорганизуют более десяти гектаров между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Там построят производственные и общественно-деловые объекты. Это позволит создать порядка двух тысяч рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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