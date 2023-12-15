Комплекс горхозяйства столицы рассказал, как специалисты очищают город после снегопада

Коммунальные службы ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщили в комплексе горхозяйства Москвы. Известно, что по всей столице организованы работы по очистке от снега дворовых территорий.

Особое внимание коммунальщики уделяют дорогам, дворам и парковкам, подходам к остановкам и метро. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и в течение 15 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.