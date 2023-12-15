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15 декабря, 11:15

Город

Комплекс горхозяйства столицы рассказал, как специалисты очищают город после снегопада

Комплекс горхозяйства столицы рассказал, как специалисты очищают город после снегопада

Столичные коммунальщики ликвидируют последствия мощного циклона в городе

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Коммунальные службы ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщили в комплексе горхозяйства Москвы. Известно, что по всей столице организованы работы по очистке от снега дворовых территорий.

Особое внимание коммунальщики уделяют дорогам, дворам и парковкам, подходам к остановкам и метро. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и в течение 15 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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