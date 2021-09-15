Москвичам рассказали, где уже включили отопление

Тепло пришло уже более чем в половину жилых домов Москвы. Что касается социальных объектов, батареи нагрелись в 60%. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Отопительный сезон по указанию Сергей Собянина стартовал в городе 13 сентября. Включить отопление решили после того, как в городе резко похолодало.

При этом полное подключение занимает до пяти суток. Температурный минимум ждут в конце недели, тогда батареи успеют нагреться уже во всех столичных домах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.