В Москве отопление включили в более 50% жилых домов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заммэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков заявил, что отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов.
"По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подается в более 50% жилых домов и 63% социальных объектов", – отметил Бирюков.
Отмечается, что запуск тепла происходит поэтапно, на это требуется до 5 дней. Постепенное включение отопления позволяет избежать сбоев в работе.
Ранее москвичам напомнили, что первыми начнут отапливать объекты соцсферы, после – многоквартирные жилые дома. Последними тепло получают промышленные предприятия, административные и производственные здания.
"Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы", – добавил заммэра.
Также в Москве в связи с началом отопительного сезона вновь заработала горячая линия. Ее открыли временно, пока батареи не станут теплыми во всех домах. С прошлого сезона принимать обращения также начал голосовой помощник.
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