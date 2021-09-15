В Москве отопление включили в более 50% жилых домов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков заявил, что отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов.

"По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подается в более 50% жилых домов и 63% социальных объектов", – отметил Бирюков.

Отмечается, что запуск тепла происходит поэтапно, на это требуется до 5 дней. Постепенное включение отопления позволяет избежать сбоев в работе.

Ранее москвичам напомнили, что первыми начнут отапливать объекты соцсферы, после – многоквартирные жилые дома. Последними тепло получают промышленные предприятия, административные и производственные здания.

"Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы", – добавил заммэра.

Также в Москве в связи с началом отопительного сезона вновь заработала горячая линия. Ее открыли временно, пока батареи не станут теплыми во всех домах. С прошлого сезона принимать обращения также начал голосовой помощник.