Территорию детской больницы имени Филатова благоустроили

Рядом с детской Филатовской больницей теперь настоящий парк. Там закончили работы по благоустройству. Теперь вокруг больничных корпусов очень много зелени.

Строители установили удобные беседки, проложили пешеходные дорожки и оборудовали детскую площадку размером более четырехсот квадратных метров. Для удобства посетителей появилась система навигации. Не забыли авторы проекта и об историческом облике этого места.

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