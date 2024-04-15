Специалисты приступили к обработке от клещей в столичных парках

В Москве началась обработка от клещей. Специалисты обрабатывают в парках и дворах траву, деревья, кустарники специальным раствором, который убивает клещей. Отмечается, что в 2024 году заключен договор на очистку всех парков и скверов, расположенных на территории столицы.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что свыше сотни москвичей уже обратились к медикам с жалобами на укусы этих насекомых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.