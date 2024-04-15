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15 апреля, 23:30

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Специалисты приступили к обработке от клещей в столичных парках

Специалисты приступили к обработке от клещей в столичных парках

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В Москве началась обработка от клещей. Специалисты обрабатывают в парках и дворах траву, деревья, кустарники специальным раствором, который убивает клещей. Отмечается, что в 2024 году заключен договор на очистку всех парков и скверов, расположенных на территории столицы.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что свыше сотни москвичей уже обратились к медикам с жалобами на укусы этих насекомых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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