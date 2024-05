Захарова назвала приступом безумия обвинения РФ в покушении на Фицо

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приступом безумия попытки выставить Россию виновной в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые были представлены в статье британского издания The Times.

"Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради. А я все гадала, кто же первым артикулировано произнесет сакраментальное Russians Did It. Оказалось, The Times", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее в администрации больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица сообщили, что Фицо после покушения находится в сознании и уже разговаривает со своим окружением.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало несколько выстрелов, и политик упал на землю.

Его оперативно привезли в больницу и в результате врачам удалось стабилизировать его состояние. Премьеру, по некоторым данным, провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости.

В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.