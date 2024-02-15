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15 февраля, 12:00

Общество

Новости часа: движение по Малой Дмитровке и Большому Путинковскому переулку восстановили

Новости часа: движение по Малой Дмитровке и Большому Путинковскому переулку восстановили

В ЦОДД рассказали о новых проектах улучшения трафика в Москве

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Такера Карлсона восхитили чистота и порядок в московском метро

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Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Интенсивное движение транспорта зафиксировали на ТТК 15 февраля

Почти 100 домов строят и проектируют по программе реновации в ВАО Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по улице Малой Дмитровке и Большому Путинковскому переулку восстановили после ликвидации пожара. Об этом сообщил Дептранс.

ЦОДД призвал автомобилистов не мешать проезду коммунальных служб в условиях снегопада. В четверг, 15 февраля, снегопад продлится до середины дня.

Сугробы в Москве выросли до 54 сантиметров. Это превышает норму в 1,5 раза, отметили синоптики.

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