Новости часа: движение по Малой Дмитровке и Большому Путинковскому переулку восстановили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по улице Малой Дмитровке и Большому Путинковскому переулку восстановили после ликвидации пожара. Об этом сообщил Дептранс.

ЦОДД призвал автомобилистов не мешать проезду коммунальных служб в условиях снегопада. В четверг, 15 февраля, снегопад продлится до середины дня.

Сугробы в Москве выросли до 54 сантиметров. Это превышает норму в 1,5 раза, отметили синоптики.