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15 февраля, 11:15

Общество

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве 15 февраля

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве 15 февраля

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Синоптики предупредили об усилении снегопада, гололедице и понижении температуры в Москве. По прогнозам синоптиков, снег, который шел в столице в ночь на 15 февраля, усилится в течение дня. Есть вероятность, что сугробы вырастут более чем на 10 сантиметров.

Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме. Подробнее о том, надолго ли атмосферный фронт завис над столицей, – в эфире телеканала Москва 24.

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