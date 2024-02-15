Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве 15 февраля

Синоптики предупредили об усилении снегопада, гололедице и понижении температуры в Москве. По прогнозам синоптиков, снег, который шел в столице в ночь на 15 февраля, усилится в течение дня. Есть вероятность, что сугробы вырастут более чем на 10 сантиметров.

Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме. Подробнее о том, надолго ли атмосферный фронт завис над столицей, – в эфире телеканала Москва 24.