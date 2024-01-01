Житель Тюмени выиграл миллиард рублей в розыгрыше "Русского лото"

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Житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером по итогам новогоднего тиража "Русского лото". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей "Столото".

"В стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Еще 80 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 13 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 162 500 рублей", – говорится в сообщении.

Всего по итогам лотереи выигрышными оказались 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.

В прошлом году миллиард рублей выиграл житель Нижнего Новгорода. С помощью дополнительных методов проверки специалисты компании Group-IB удостоверились в неизменности лотерейных билетов до и после проведения розыгрыша.

Ранее выяснилось, что чаще всего выигрывать в лотереях стали жители Татарстана и Новосибирской области. За 2021 год там выиграли по 50 и 60 миллионов соответственно.

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