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Территорию столичной школы № 69 обновили

Территорию столичной школы № 69 обновили

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В Строгине обновили территорию школы № 69: пространство поделили на функциональные зоны, появилась специальная площадка, где школьники могут снимать ролики. Для занятий спортом обустроили футбольное, баскетбольное и волейбольное поля.

Еще на территории данной школы сделали площадки для занятий хоккеем, йогой и танцами. Объекты тихого отдыха включают в себя фотозону, амфитеатр, шахматный клуб и зеленый класс, в котором проводятся занятия по гуманитарным предметам. Работы провели в рамках программы "Мой район". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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