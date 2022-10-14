Территорию столичной школы № 69 обновили

В Строгине обновили территорию школы № 69: пространство поделили на функциональные зоны, появилась специальная площадка, где школьники могут снимать ролики. Для занятий спортом обустроили футбольное, баскетбольное и волейбольное поля.



Еще на территории данной школы сделали площадки для занятий хоккеем, йогой и танцами. Объекты тихого отдыха включают в себя фотозону, амфитеатр, шахматный клуб и зеленый класс, в котором проводятся занятия по гуманитарным предметам. Работы провели в рамках программы "Мой район". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.