Фестиваль "День Индии" прошел в парке "Остров мечты"

Фестиваль "День Индии" прошел в ландшафтном парке "Остров мечты". Его посетили 2,7 миллиона человек.

В этом году фестиваль приурочили к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.

Для зрителей подготовили более 400 выступлений: на главной сцене прошли музыкальные и танцевальные представления, которые помогли совершить своеобразный скачок в пространстве и перенести гостей в жаркую страну.

Также всем желающим удалось побывать на традиционной свадьбе, позаниматься йогой и принять участие в кулинарных мастер-классах.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на фестивале и пообщалась с гостями и организаторами.