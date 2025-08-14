Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

14 августа, 16:22

События

Фестиваль "День Индии" прошел в парке "Остров мечты"

Фестиваль "День Индии" прошел в парке "Остров мечты"

Продукцию из разных регионов страны представили на фестивале "Вкусы России"

Эксперты ЦОДД составили рейтинг самых опасных участков на МКАД

"Это Москва. Туризм": локации для игры в бильярд

"Новости дня": Собянин открыл новую прогулочную зону у Беловежского пруда на западе Москвы

Стоимость новостроек в Москве с начала года выросла на 8,2%

Новая прогулочная зона открылась рядом с Беловежским прудом в Москве

"Атмосфера": до 21 градуса тепла ожидается в Москве днем 20 августа

Фестиваль документальных фильмов о России стартовал в Москве

Мужчина избил свою супругу на юге Москвы

Фестиваль "День Индии" прошел в ландшафтном парке "Остров мечты". Его посетили 2,7 миллиона человек.

В этом году фестиваль приурочили к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.

Для зрителей подготовили более 400 выступлений: на главной сцене прошли музыкальные и танцевальные представления, которые помогли совершить своеобразный скачок в пространстве и перенести гостей в жаркую страну.

Также всем желающим удалось побывать на традиционной свадьбе, позаниматься йогой и принять участие в кулинарных мастер-классах.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на фестивале и пообщалась с гостями и организаторами.

городкультурафестивалиМосква онлайнПолина Ермолаевавидео

