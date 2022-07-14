"Москва Медиа" приглашает творческих москвичей в "Музеон" 16 и 17 июля. Там откроется медиафестиваль "Твоя Москва". До конца июля в парке будут проходить мастер-классы и лекции лучших спикеров – более 20 звезд медиаиндустрии.

Главный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев расскажет о будущем киноиндустрии, перспективах киноплатформ и кинотеатров. Ведущий Станислав Кулик поделится секретами постановки речи. А психолог Елена Новоселова научит, как чувствовать себя максимально счастливым в мегаполисе. Участие бесплатное, надо только зарегистрироваться.

Кроме того, до 22 июля можно попытать удачу в творческом конкурсе. Нужно прислать не более двух фоторабот о том, как менялась столица последние 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.