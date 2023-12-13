Московский скоростной диаметр свяжет вылетные магистрали, ТТК и МКАД

Создание Московского скоростного диаметра завершается в столице. Последние участки этой трассы откроют для движения в ближайшее время.

После ввода в эксплуатацию трасса длиной в 68 километров соединит вылетные магистрали столицы, а также Третье транспортное кольцо и МКАД. Отмечается, что благодаря этой новой дороге Москву можно будет пересечь за 40 минут.

Насколько удобнее и быстрее стало передвигаться по столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.