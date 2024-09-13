Фестиваль "Московское чаепитие" завершится в выходные

13 сентября ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила фестиваль "Московское чаепитие", чтобы подвести его итоги. Также она пообщалась с посетителями, приняла участие в дегустации чая и чайной церемонии.

За время работы фестиваля москвичи и гости столицы попробовали несколько вариантов чая "Москва", а потом проголосовали за понравившийся на сайте "Активный гражданин". Победил чай с красной и черной смородиной, земляникой, лепестками василька, бутонами розы и дольками апельсина.