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13 сентября, 16:58

M24.RU

Фестиваль "Московское чаепитие" завершится в выходные

Фестиваль "Московское чаепитие" завершится в выходные

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13 сентября ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила фестиваль "Московское чаепитие", чтобы подвести его итоги. Также она пообщалась с посетителями, приняла участие в дегустации чая и чайной церемонии.

За время работы фестиваля москвичи и гости столицы попробовали несколько вариантов чая "Москва", а потом проголосовали за понравившийся на сайте "Активный гражданин". Победил чай с красной и черной смородиной, земляникой, лепестками василька, бутонами розы и дольками апельсина.

городфестивалиМосква онлайнТатьяна Сальниковавидео
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