Собянин: в парках Москвы созданы уникальные возможности для досуга и отдыха

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге о развитии парков и природных территорий Москвы и поделился планами на обновление больших московских парков.

Мэр напомнил, что с 2011 по 2013 год в Москве привели в порядок, выполнили работы по реабилитации и создали заново свыше 1 000 парков и скверов – от "Зарядья" до небольших зеленых территорий в разных уголках Москвы. По словам Собянина, благодаря этому сегодня в пешей доступности от парков живут 90% жителей столицы.

Собянин отметил, что для горожан всех возрастов парки стали уникальными центрами притяжения, предоставляющими самые широкие возможности для отдыха и досуга в любое время года. По его словам, за последние годы число отдыхающих в парках выросло примерно в 5 раз.

Теперь главным проектом ближайших лет станет обновление больших московских парков, где благоустройство прошло 10–12 лет назад и во многом уже устарело. Сейчас работы проходят в Парке Горького, "Сокольниках" и "Коломенском", а следующими на очереди станут Измайловский, Кузьминки-Люблино и Фили.

"Летние бассейны и пляжи, зимние катки, уникальные детские и спортивные площадки, море музыки и развлечений, лучший общепит и добрая, расслабляющая атмосфера – такими будут парки Москвы", – пообещал Собянин.

Ранее после благоустройства открылся Покровский парк в Южном Чертанове. В парке были восстановлены газоны, высажены новые деревья и отремонтированы дороги. Также там установили новое наружное освещение, которое позволит местным жителям с комфортом гулять в парке в любое время.