Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Телезрителям показали МЦД "Окружная". Там идет реконструкция Московской железной дороги и первой линии МЦД. Завершить работы планируют к концу 2022 года. А этой осенью обещают закончить очередной этап – строительство второй железнодорожной эстакады с дополнительной пассажирской платформой. Параллельно строят вторую очередь южного вестибюля, который будет связан с северным станции метро "Окружная". Второй этап работ завершили уже на 90%.