В центре Москвы образовалась большая снежная гора

В центре Москвы на Миусской площади коммунальные службы сформировали большую снежную гору, которую горожане уже прозвали Миусской Снежной Дюной. Это место стало популярным для катания и съемки контента.

Сейчас снежные сугробы активно вывозят с улиц города на специальные снегосплавные пункты. Там машины сбрасывают снег в плавильные камеры. Процесс плавления снега из одной машины занимает в среднем 10–15 минут.

