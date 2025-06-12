Торжественный подъем российского флага прошел на Поклонной горе в честь Дня России. В рамках празднования в Москве запланированы выступления творческих коллективов и раздача ленточек.

Кроме того, в столице состоялся автопробег "Мы славим тебя, Россия", который организовало Минобороны. Патриотическую акцию ведомство проводит впервые в честь Дня России. Помимо него, военные организовали мероприятия и в других локациях города.

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