Москвичам рассказали о развитии столичного транспорта

В День города москвичи получили сразу несколько подарков. Теперь добраться от МКАД до "Москва-Сити" можно гораздо быстрее. Так, было открыто движение по проспекту Багратиона – Северному дублеру Кутузовского проспекта. И это лишь одна из новых транспортных артерий города.

Кроме того, завершили строительство южного участка Московского скоростного диаметра. Теперь с севера на юг на машине можно доехать всего за 40 минут, минуя центр города. Средняя скорость – 90 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.