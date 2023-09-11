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11 сентября, 07:30

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Москвичам рассказали о развитии столичного транспорта

Москвичам рассказали о развитии столичного транспорта

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В День города москвичи получили сразу несколько подарков. Теперь добраться от МКАД до "Москва-Сити" можно гораздо быстрее. Так, было открыто движение по проспекту Багратиона – Северному дублеру Кутузовского проспекта. И это лишь одна из новых транспортных артерий города.

Кроме того, завершили строительство южного участка Московского скоростного диаметра. Теперь с севера на юг на машине можно доехать всего за 40 минут, минуя центр города. Средняя скорость – 90 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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