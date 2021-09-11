Названы лучшие набережные для селфи в Москве

Погода в Москве в День города располагает к прогулкам и велопрогулкам, например, по набережным.

В городе привели в порядок 70 километров вдоль Москвы-реки, а в планах городских властей реконструировать и благоустроить более 100 километров. Где сегодня искать лучшие места для селфи – в сюжете Москвы 24.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.