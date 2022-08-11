В выходные, 13 и 14 августа, в столице пройдет Большой Московский Триатлон. На время соревнований движение на западе Москвы ограничат, сообщил Дептранс.

С 07:00 до 13:45 нельзя будет проехать по участкам улиц Крылатская и Нижние Мневники, а также по некоторым отрезкам Северо-Западной хорды и съезде с нее на Островную улицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.