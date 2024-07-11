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11 июля, 21:15

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Две зоны отдыха благоустроят в Зеленограде

Две зоны отдыха благоустроят в Зеленограде

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В Зеленограде продолжатся работы по благоустройству. Рядом с прудом Быково Болото создадут единый спортивный кластер, а у Школьного озера обновят пляж.

Так, на этих двух участках специалисты Мосводостока проведут реабилитацию водоемов, а для детей построят различные площадки с современными игровыми комплексами и качелями. Для любителей волейбола, мини-футбола, настольного тенниса и роликов появятся спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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