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11 июля, 13:45

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Акцию "Импрессионисты вместо жары" запустили в Пушкинском музее

Акцию "Импрессионисты вместо жары" запустили в Пушкинском музее

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Пушкинский музей запустил акцию "Импрессионисты вместо жары". В самые жаркие часы – с 12:00 до 16:00 – жители и гости столицы смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

В прохладных залах гостям представлены картины Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега и другие произведения из коллекций московских собирателей Сергея Щукина и Ивана Морозова. Администрация учреждения подчеркнула, что бесплатные билеты можно оформить только на сайте музея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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