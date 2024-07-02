02 июля, 13:21Город
Число веранд выросло до 3,8 тыс в Москве с начала летнего сезона
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число веранд увеличилось до 3,8 тысячи с начала летнего сезона в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента торговли и услуг.
"В этом году в начале сезона в городе насчитывалось 3,7 тысячи сезонных кафе. Ограничений по срокам подачи заявок на включение летнего кафе в схему нет, предприниматель может сделать это в любое удобное для него время", – отмечается в сообщении.
Сезон летних веранд завершится 1 ноября.
С 1 июня на летних верандах разрешено продавать алкогольные напитки. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
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