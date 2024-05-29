Алкоголь разрешат продавать на летних верандах с 1 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал закон, которым с 1 июня 2024 года на летних верандах разрешается продавать алкогольные напитки. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее в законе о регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции был закреплен запрет на ее продажу на территории сезонных веранд и кафе. Законом президента запрет снимается.

Торговать алкоголем на верандах и в летних двориках, являющихся частью стационарного ресторана или кафе, можно будет только при наличии у заведения соответствующей лицензии.

Ранее Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Так, он дает право регионам РФ самим вводить ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. До этого они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

