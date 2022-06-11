В ГД заявили о продолжении строительства храмов в Москве, несмотря на санкции

Строительство храмов в Москве продолжится, несмотря на санкции. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Ресин. Политик побывал на месте строительства храма в честь иконы Казанской Божией Матери в Измайлове. Это одна из самых необычных строек.

Впервые под храмовый комплекс реконструировали обычное административное здание. Сейчас там идут отделочные работы. Строительных материалов вполне достаточно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.