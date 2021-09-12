Евгений Попов: Поступили первые 90 млн рублей на реставрацию Храма Покрова в Филях

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Москве в районе Филевского парка прошел фестиваль исторической реконструкции времен строительства Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Целью мероприятия, посетившего около 3 тысяч горожан, является привлечение внимания к судьбе исторического объекта.
Около 2 тысяч москвичей вместе с телеведущим Евгением Поповым обратились с коллективным письмом к властям города с просьбой сохранить храм. В результате правительство Москвы выделило 360 миллионов рублей на его реставрацию.
"Мы писали об этом в соцсетях, организовали сюжеты на телевидении и публикации в прессе, собирали подписи на пикетах и в сети интернет. И в результате смогли достучаться до властей. Первый транш в 90 миллионов рублей уже поступил. Впереди сложная и кропотливая работа по реставрации внешнего облика храма. Этот процесс планируется завершить в течение трех лет", – отметил Попов.
Настоятель храма, иеромонах Александр Зарубин отметил его богатую историю, детали необычного строительства.
"В любом случае удивительно, что каменщики и плотники воздвигли поразительной красоты церковь всего за три года. Она переживала разные исторические эпохи вместе со страной и последние несколько десятилетий была в плохом состоянии. Очень хорошо, что в итоге нашлись средства на реставрацию", – подчеркнул Зарубин.
Филевский парк – одно из тех мест, где сохранились постройки XVII века, подчеркнул директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.
"Границы Москвы ранее были другими – на этой территории, где сегодня собрались реконструкторы, была загородная резиденция Нарышкиных. Здесь буквально чувствуется дух истории. Истории, которую надо помнить, понимать и оберегать", – сказал Богатырев.
Ранее сообщалось, что специалисты восстановят монументальную живопись и лепной декор, а также отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу в построенной в начале XVIII века церкви Апостолов Петра и Павла в Москве.
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