На ВДНХ начали заливать каток

На ВДНХ в Москве начали заливать каток. Самая большая ледовая площадка столицы будет на Главной аллее, где находятся знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Площадь катка – 20 тысяч квадратных метров. В этом году – как и раньше – откроют три основных комплекса: детский, павильон для гостей со своими коньками и бизнес-павильон с прокатом. Кроме того, будут два пункта заточки коньков, фудкорт и медпункт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.