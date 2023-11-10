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10 ноября, 23:45

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На ВДНХ начали заливать каток

На ВДНХ начали заливать каток

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На ВДНХ в Москве начали заливать каток. Самая большая ледовая площадка столицы будет на Главной аллее, где находятся знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Площадь катка – 20 тысяч квадратных метров. В этом году – как и раньше – откроют три основных комплекса: детский, павильон для гостей со своими коньками и бизнес-павильон с прокатом. Кроме того, будут два пункта заточки коньков, фудкорт и медпункт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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