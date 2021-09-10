Москвичам рассказали, какие экскурсии можно посетить в День города

В выходные Москва отмечает День города. Руководитель департамента общественных связей и рекламы ВДНХ Ольга Говердовская рассказала, что жителей и гостей столицы ждут экскурсии и мероприятия.

"Интересная экскурсия ждет посетителей центра "Космонавтика и авиация". Вход в центр славянской письменности "Слово" 11–12 сентября также будет бесплатным, и там можно будет тоже послушать интересные лекции про, например, Москву книгопечатную", – сообщила Говердовская.



Она добавила, что также бесплатно можно будет посетить музей ВДНХ, который находится в арке главного входа. Кроме того, специальные программы подготовили "Робостанция", "Москвариум". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.