Первый этап благоустройства Парка Горького завершат до конца года

Первый этап благоустройства Парка Горького закончат в Москве до конца 2024 года. Так, в порядок приведут Пушкинскую набережную. После этого работы начнутся в других частях парка.

Новый пик жары ожидается в Москве в конце недели. 10 июля температура в Москве была в пределах 25 градусов. Однако, по прогнозам, каждый день будет прибавляться по градусу, и к выходным столбики термометров снова покажут 30. Кроме того, в выходные поднимется небольшой ветер, и будет достаточно высокое давление.

В 2024 году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Недавно две аварии произошли с участием электросамокатов: на Тверской улице пострадала девушка, а в Подмосковье – маленькая девочка.

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