В Москве началась регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой Моспром"

Стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром". Летний сезон проекта продлится с 16 по 30 июня, рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Благодаря проекту москвичи могут посетить городские предприятия и узнать, как производятся те или иные продукты. Кроме того, посетителям расскажут о новых разработках и инновациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.