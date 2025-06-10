Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 08:45

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В Москве началась регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой Моспром"

В Москве началась регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой Моспром"

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Стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром". Летний сезон проекта продлится с 16 по 30 июня, рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Благодаря проекту москвичи могут посетить городские предприятия и узнать, как производятся те или иные продукты. Кроме того, посетителям расскажут о новых разработках и инновациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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